Kuruluş Osman'ın 151. Bölümünde İmren Tegin, gücünü arttırmak ve kendini kanıtlamak için Selçuklu alametlerinin peşine düştü. Moğol Komutanı, Selçuklu alametlerinin karşılığında Osman Bey'i istedi, ancak Osman Bey bu planı önceden bildiği için buluşma yerine İmren Tegin'in kılığına girip gitti.

Moğol Komutanla buluşan Osman Bey, İlhanlı ve Haçlıların planlarını öğrendi. Alametleri ele geçiren Osman Bey, hem Moğol Komutan'ın cezasını kesti hem de İmren Tegin'in planlarını bozdu. Alaeddin Keykubat'ın kılıcını ele geçiren Osman Bey, kılıcı saklama kararı aldı.

Osman Bey'in büyük oyunu! Osman Bey: Bu topraklar zaten benim!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 151. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.