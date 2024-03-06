Video Kuruluş Osman Osman Bey’in büyük oyunu! Osman Bey: Bu topraklar zaten benim!
Osman Bey’in büyük oyunu! Osman Bey: Bu topraklar zaten benim!

Osman Bey’in büyük oyunu! Osman Bey: Bu topraklar zaten benim!

06.03.2024 | 23:04

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 151. Bölümünde Osman Bey, İlhanlı ve Haçlı ittifakını bozmak için harekete geçip İmren Tegin’in kılığına girdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osman Bey’in büyük oyunu! Osman Bey: Bu topraklar zaten benim! 03:44
Osman Bey’in büyük oyunu! Osman Bey: Bu topraklar zaten benim! 06.03.2024 | 23:04
Kite Kalesi işte böyle fethedildi! 08:41
Kite Kalesi işte böyle fethedildi! 29.02.2024 | 00:45
Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı: “Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek!” 00:45
Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı: “Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek!” 29.02.2024 | 00:49
Osman Bey: “Hedefimiz Kite!” 02:59
Osman Bey: “Hedefimiz Kite!” 28.02.2024 | 23:02
Osman Bey’in büyük planı 03:50
Osman Bey’in büyük planı 28.02.2024 | 22:11
Kuruluş Osman 150. Bölüm 2. Fragmanı 00:45
Kuruluş Osman 150. Bölüm 2. Fragmanı 26.02.2024 | 23:48
Kuruluş Osman 149. Bölüm 2. Fragmanı: Orduyu hazırlayasınız, gayrı savaş vaktidir! 00:45
Kuruluş Osman 149. Bölüm 2. Fragmanı: "Orduyu hazırlayasınız, gayrı savaş vaktidir!" 20.02.2024 | 00:11
Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Senin karın olmak yeterince güç veriyor | Video 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Senin karın olmak yeterince güç veriyor" | Video 19.02.2024 | 15:52
Kuruluş Osman 149. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kırk gün kar yağar ama bir gün av olur! | Video 00:39
Kuruluş Osman 149. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kırk gün kar yağar ama bir gün av olur!" | Video 19.02.2024 | 15:49
Malhun Hatun’un vazifesi 01:50
Malhun Hatun’un vazifesi 14.02.2024 | 23:22
Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti 01:25
Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti 14.02.2024 | 23:22
Kuruluş Osman 148. Bölüm 2. Fragman: Türk’ün onlara esir olmayacağını gösterelim! 00:45
Kuruluş Osman 148. Bölüm 2. Fragman: "Türk'ün onlara esir olmayacağını gösterelim!" 13.02.2024 | 20:58
Kuruluş Osman 148. Bölüm Fragmanı: Ya silineceğiz ya da ilelebet var olacağız! 00:45
Kuruluş Osman 148. Bölüm Fragmanı: "Ya silineceğiz ya da ilelebet var olacağız!" 08.02.2024 | 00:51
Osman Bey divanı topladı! Osman Bey: “Bizim düşümüz bir ömürden daha büyüktür!” 07:24
Osman Bey divanı topladı! Osman Bey: “Bizim düşümüz bir ömürden daha büyüktür!” 08.02.2024 | 00:42
Malhun Hatun’un hac rüyası! 04:22
Malhun Hatun’un hac rüyası! 07.02.2024 | 22:51
Kuruluş Osman 147. Bölüm Fragmanı: Madem ki devir değişti o vakit kavga büyüyecek! 00:39
Kuruluş Osman 147. Bölüm Fragmanı: "Madem ki devir değişti o vakit kavga büyüyecek!" 01.02.2024 | 00:54
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı: Burada bey de benim, devlet de benim! 00:44
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı: "Burada bey de benim, devlet de benim!" 25.01.2024 | 00:21
Osman Bey, tekfurlardan sadakat istedi! 10:29
Osman Bey, tekfurlardan sadakat istedi! 24.01.2024 | 23:12
Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu 04:56
Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu 24.01.2024 | 22:53
Kuruluş Osman 145. bölüm 2. fragmanı: Ezer geçerim bilesin! 00:44
Kuruluş Osman 145. bölüm 2. fragmanı: "Ezer geçerim bilesin!" 22.01.2024 | 23:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA