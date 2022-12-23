Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Uzun süredir alzeheimer hastalığıyla mücadele ediyordu teyzem. Son dönemlere kadar zor bir süreç oldu bizim için. Tedavisi devam etti, fakat en son pıhtı attı. Felç oldu ve malesef kaybettik teyzemi. Tüm Türkiye'nin sevenlerinin başı sağolsun diyorum. Üzgünüz" dedi.