Ünlü oyuncu Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı | Video

Bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden oyuncu ve yazar Pakize Suda, Menteşe’de gözyaşı ve dualarla defnedildi.

Yaşlılığa bağlı damar tıkanıklığı nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören oyuncu ve yazar Pakize Suda, beyninde pıhtı atması sonucu hayatını kaybetmişti.

Suda'nın, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran yeğeni Dilara Ergözlü, Suda'nın beyninde pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Pakize Suda'nın vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

Pakize Suda'nın cenaze töreni Menteşe'deki Kurşunlu Camiinde yapıldı. Suda'nın cenazesine yakınları, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı. Ünlü oyuncunun tabutu, sevenlerinin omzunda Yeni Şehir Mezarlığına götürüldü. Suda gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.

Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Uzun süredir alzeheimer hastalığıyla mücadele ediyordu teyzem. Son dönemlere kadar zor bir süreç oldu bizim için. Tedavisi devam etti, fakat en son pıhtı attı. Felç oldu ve malesef kaybettik teyzemi. Tüm Türkiye'nin sevenlerinin başı sağolsun diyorum. Üzgünüz" dedi.