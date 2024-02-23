Zeki Müren’in mirasçılarından yapımcı Mustafa Uslu’ya dava

'Ayla' ve 'Müslüm' gibi filmlerin de yapımcısı olan ünlü film yapımcısı Mustafa Uslu; yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran, Türk Sanat Müziği'nde 'Sanat Güneşi' olarak bilinen Zeki Müren'in hayatını filme çekeceğini duyurdu. Çekimlerinin gizlilikle yürütüldüğü ifade edilen Zeki Müren filminin çekildiğine dair medyada yer alan haberler sonrası, Müren'in tüm mal varlığını bıraktığı Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı, harekete geçti.Müren'in yasal mirasçıları olan Türk Eğitim ve Mehmetçik Vakfı yasal yollara başvurdu. Ünlü sanatçının ölmeden önce tüm mirasını iki vakıfa bıraktığını hatırlatan vakıflar; Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe vererek; kendilerinden herhangi bir 'olur' alınmadığını, bu nedenle söz konusu filmin çekiminin durdurulmasını talep etti.Hakkında ihtiyati tedbir talep edilen ve 'Adım Saklı Kalsın' adı altında, yapımcı Mustafa Uslu tarafından çekileceği belirtilen film için; vakıflar olarak, kendileriyle herhangi bir iletişimde bulunulmadığı ifade edildi. Ayrıca; film için merhum Zeki Müren'in öz yeğeni Özlem Güner'den izin alındığının ifade edildiği ancak Güner'in böyle bir yetkisinin bulunmadığı, tek yetkilinin iki vakıf olduğu belirtildi. Mahkeme söz konusu dilekçeyi incelemeye aldı.SON yıllarda film yapımcıları ile hayatı beyazperdeye yansıtılan birçok ismin aileleri arasında kriz yaşandı. Aileler, kendilerinden izin alınmadığı gerekçesiyle soluğu mahkemede yer aldı...En son Cem Karaca'nın hayatını anlatan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi, İlkim Karaca'nın şikâyeti üzerine mahkeme kararıyla yayından kaldırıldı.Neşet Ertaş'ın biyografi filmi, Ertaş'ın ailesinin "Babamız sömürülüyor" diyerek yapımcı şirkete dava açması sonrası vizyona girememişti.2017'de 'Ayla' filminde; Süleyman Dilbirliği'nin kızı Sebahat Dilbirliği "Mustafa Uslu babamı dolandırdı" iddiasında bulunmuştu.2018'de 'Müslüm' filminde bu kez merhum Gürses'in eşi Muhterem Nur ile yapımcı Mustafa Uslu birbirine girmişti. Filmi çekmek için Uslu'nun kendisine ev aldığı ve ayda 10 bin TL verdiği iddialarını sertçe yalanlayan Nur; Müslüm Gürses'in gömlek ve yüzüğünün vakıf yararına satılması sürecinde de Uslu'ya nitelikli dolandırıcılık davası açmıştı.2019'da Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Naim' filminde de benzer olay yaşanmış, ünlü sporcunun kızları Sezin Süleymanoğlu ile Esin Süleymanoğlu, film kendilerinden izin alınmadan çekildiği için dava açmışlardı.Öldürülen şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını mevzu edinen ve yaklaşık 5,5 milyon kişi tarafından seyredilen 'Bergen' de mahkeme koridorlarına taşınan filmlerdendi. Şarkıcıyı öldüren eski kocası Halis Serbest, filmin yapım şirketine, kişilik haklarına saldırı olduğu iddiasıyla maddi-manevi tazminat davası açtı.Yılmaz Güney'in hayatını anlatan filmin çekimleri de eşi Fatoş Güney'in yapım şirketine itirazı sebebiyle durdurulmuştu.Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'Ahmet'in Türküsü' filmi içinse merhum şarkıcının eşi Gülten Kaya Hayaloğlu "Desteklemiyoruz" açıklaması yapmıştı.