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Tahkim, 'nın cezasını onadı

, Beşiktaşlı Ricardo 'nın 5 maçlık cezasını onadı.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 17:24
Tahkim, Quaresma'nın cezasını onadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 5 maç men cezası verilen Ricardo 'nın dosyası 'nun bugünkü toplantısında görüşüldü. Kurul, Beşiktaş'ın itirazını reddederek, Quaresma'ya verilen 5 maçlık men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun kararı şöyle:

"Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ile ilgili, PFDK'nın 06.03.2018 tarihli E.2017-2018/718 K.2017-2018/846 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Erteleme talebinin reddine,

- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

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Tahkim, Quaresma'nın cezasını onadı
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