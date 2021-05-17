Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sözleşme iddialarına cevap! 'Menajerim ile konuşmaları...'

Siyah beyazlılar İzmir'de 16. şampiyonluğunu elde ederken Larin ile Aboubakar'ın attığı goller sezona damga vurdu. Beşiktaş formasıyla bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Aboubakar son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Kamerunlu golcü ilk kez bu konu hakkında açıklama yaparken Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı da övdü.