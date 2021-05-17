Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sözleşme iddialarına cevap! 'Menajerim ile konuşmaları...'

Siyah beyazlılar İzmir'de 16. şampiyonluğunu elde ederken Larin ile Aboubakar'ın attığı goller sezona damga vurdu. Beşiktaş formasıyla bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Aboubakar son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Kamerunlu golcü ilk kez bu konu hakkında açıklama yaparken Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı da övdü.
SON DAKİKA: ABOUBAKAR'DAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI! '30 MAÇ KONUSUNDAN HABERİM YOKTU...'
TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Aboubakar, sözleşme konusundaki iddiaları yalanlarken 30 maç konusundan haberi olmadığını dile getirdi. Aboubakar ayrıca Rosier ve Nkoudou'dan da sevgiyle bahsetti.
'Ben kesinlikle burada kalmak istiyorum ama bunun için menajerimin konuşması lazım. Sözleşmem için 30 maç şartı olduğunu sonradan öğrendim.'
'Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorum. Nkoudou ve Rosier benim kardeşim. Rosier ve Nkoudou'yu kalbimde hissediyorum.'
TAKIMIN EN ÇALIŞKANI VİDA, EN TEMBELİ OĞUZHAN
Takımdaki en çalışkan oyuncu Vida, en tembel oyuncu ise Oğuzhan. Çok yetenekli ama çalışmayı sevmiyor.
UĞURCAN ÇAKIR VE TRABZONSPOR'A ÖVGÜ!
Bu sezon en beğendiğim iki takım Alanyaspor ve Trabzonspor. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum.