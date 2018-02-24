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’dan ayrıldı, ’e transfer oldu

Odeabank’ta forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu , sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak ekiplerinden ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 14:50
Galatasaray’dan ayrıldı, NBA’e transfer oldu

Odebank'ta yaşanan ekonomik kriz yüzünden bir oyuncu daha takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı şutörü Scotty Hopson, kulüpteki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, ekiplerinden ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

Sezon başında Galatasaray Odeabank kadrosuna katılan 28 yaşındaki basketbolcu, EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi olmak üzere 27 maçta görev alıp, 11 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlamıştı.

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Galatasaray’dan ayrıldı, NBA’e transfer oldu
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