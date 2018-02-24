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: Muslera hasta olacaktı!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Bursaspor’u 5-0’lık sonuçla mağlup etti. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , farklı bir skorla sona eren mücadeleyi yorumları. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Giriş Tarihi: 24.2.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 10:27
Erman Toroğlu: Muslera hasta olacaktı!

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında William Troost-Ekong kırmızı kart gördü ve Bursaspor 10 kişi kaldı.. İyi güzel de, 38 dakika boyunca Bursaspor 11'e 11 oynarken; Galatasaray kalecisi Muslera, zatürreden hastaneye kaldırılacaktı.

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Erman Toroğlu: Muslera hasta olacaktı!
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