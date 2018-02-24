Erman Toroğlu: Muslera hasta olacaktı!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Bursaspor’u 5-0’lık sonuçla mağlup etti. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Erman Toroğlu, farklı bir skorla sona eren mücadeleyi yorumları. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...
Giriş Tarihi: 24.2.2018 10:16Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 10:27
Karşılaşmanın 38'inci dakikasında William Troost-Ekong kırmızı kart gördü ve Bursaspor 10 kişi kaldı.. İyi güzel de, 38 dakika boyunca Bursaspor 11'e 11 oynarken; Galatasaray kalecisi Muslera, zatürreden hastaneye kaldırılacaktı.