Ergin Ataman "Golden State Warriors gibi oynadılar"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. hafta karşılaşmasında konuk ettiği İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 107-83 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, kötü oynayarak maçı kaybettiklerini belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, sadece ilk çeyrekte kendi oyunlarını sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, "Açıkçası bu maçtan sonra yorum yapmak çok da kolay değil. İkinci periyotta kenardan gelen oyuncularla oyunumuz kötüleşti. Rakip ikinci periyotta kontrolü eline aldı. Kötü basketbol oynadık. Barcelona bugün adeta Golden State Warriors gibi oynadı. Yüzde 61'le 19 dış sayı isabeti buldular. Bu çok iyi bir performans. Gerçeği söylemek gerekirse bu performanstan sonra biz de maçı bıraktık ve kaybettik." ifadelerini kullandı.

PESİC: "MAÇIN İLK YARISINDA ÇOK İYİ OYNADIK"

Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic, ilk yarıda çok iyi oynayarak karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Pesic, "Performansımız tatmin ediciydi. Maçın ilk yarısında çok iyi oynadık. Özellikle savunmada mükemmel işler yaptık. Oyuncularım ikinci yarı savunmayı bıraktı. Bu sürede kötü oynadık. Dürüst olmak gerekirse bizim son maçımız değildi. THY Avrupa Ligi'nde 1, kendi ligimizde ise daha çok maçımız var. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Pesic, orta mesafe ve dış atışlarda yüksek bir yüzdeyle oynadıklarını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse üçüncü periyodu iyi analiz etmeliyiz. Çünkü bütün maç çok iyi oynarken üçüncü çeyrekte potamızda 33 sayı gördük. Bu 33 sayıyı iyi analiz etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.