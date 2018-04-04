Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya veda etti

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'da UCAM Murcia'ya 81-72 yenilerek Final Four hayaline veda etti.

İzmir'de ev sahibi olduğu ilk maçı 79-65 kaybederek deplasmana 14 sayılık handikapla çıkan temsilcimiz, rövanşta son periyotta bir ara 7 sayı farkla öne geçse de mağlup olmaktan kurtulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. kez çeyrek finalde Final Four'un kapısından dönen Karşıyaka'da Kennedy'nin 18, Allen'ın 17 sayısı galibiyete yetmedi.

Maça Oleson'un üst üste 3 sayılık basketleriyle başlayan ev sahibi ekip 10-1'lik seri yakaladı. Kaf-Kaf, Waters ve Allen'la oyuna denge kurmaya çalışsa da ilk periyot 18-12 noktalandı. İkinci periyotta Kennedy'le etkili olan temsilcimiz farkı eritti. Yeşil-kırmızılı ekip, devrenin bitimine 4 dakika 6 saniye kala Kennedy'le ilk kez 23-22 öne geçti. İlk yarı sonunda soyunma odasına 31-29 Murcia üstünlüğüyle girildi. Çekişmeye sahne olan üçüncü periyotta 7-0'lık seri yakalayan Karşıyaka, tekrar öne geçip farkı 48-42'yle 6 sayıya kadar çıkardı. Kloof'un son saniyelerde bulduğu üçlükle son periyoda temsilcimiz 55-52 önde başladı.

Son periyotta Pınar Karşıyaka'nın farkı açtığı her bölümde İspanyol ekibi çok kritik hücumlardan sayıyla döndü. Bitime 5 dakika kala hakemlerin temsilcimiz aleyhine çaldığı teknik faulle bir hücumda 5 sayı bularak tekrar 67-63 öne geçen ev sahibi takım, üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürüp salondan 81-72 galip ayrıldı. Karşıyaka'nın teknik faulde hakemlerin hatalı atış yaptırdığı konusundaki itirazı sonucu değiştirmedi.