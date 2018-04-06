NBA’in tuzak ustası Ersan İlyasova!

NBA'de ülkemizi başarıyla temsil eden isimlerden Ersan İlyasova, bir kategoride diğer tüm NBA yıldızları arasında öne çıkıyor. Milli yıldız, NBA'de rakibine hücum faul yaptırmak konusunda en iyi isim olarak dikkat çekiyor. Bu sezon şu ana kadar 64 maça çıkan Ersan, bu maçlarda toplam 1594 dakika süre aldı ve 32 kez rakiplerine hücum faul yaptırmayı başardı. Maç başına 0,5 hücum faul yaptıran Ersan İlyasova gibi Toronto Raptors'ın yıldızı Kyle Lowry de 32 kez rakiplerini tuzağına düşürerek faul almayı başaran bir başka isim. Ancak Lowry, bu sezon 73 maça çıktı ve 2354 dakika sahada kaldı. Dolayısıyla alınan ortalama faullerde Ersan'ın altında yer alıyor.

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