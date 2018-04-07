Ali Muhammed "dalya" dedi, Fenerbahçe Doğuş kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta mücadelesinde Fenerbahöe Doğuş, Trabzonspor'u 102-83 mağlup ederek ligdeki 21. galibiyetini aldı. Trabzonspor ise 15. mağlubiyetini alarak play-off yalunda büyük hasar aldı.

Fenerbahçe Doğuş'un milli basketbolcusu Ali Muhammed sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği üçüncü sezonunda dalya dedi. Deneyimli basketbolcu Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Trabzonspor mücadelesinde kadroda yer alarak, ligde sarı-lacivertli forma ile 100. maçına geride bırakmış oldu. Fenerbahçe kariyerine başladığı dönem ligde 42 maçta forma giyen başarılı gard, sarı-lacivertlilerde geçirdiği ikinci sezonda ise 38 lig maçında görev yaptı. Ali Muhammed, üçüncü sezonu olan bu dönemde ise 20 karşılaşmada formasını terletti.

Birleşik Amerika asıllı milli basketbolcu, 100. müsabakasını oynadığı Trabzonspor karşısında 16 dakika 6 saniye süre alarak, kaydettiği 8 sayı ile takımına katkı sağladı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Sinan İşgüder xx, Özge Şentürk xx

Fenerbahçe Doğuş: Melli xx 10, Barış xx 5, Melih xxx 14, Wanamaker xxx 19, Sloukas xx 7, Egehan x, Nunnally xx 5, Guduric xx 8, Vesely xx 9, Sinan xx 11, Ali Muhammed xx 8, Ahmet xx 16

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Trabzonspor: Burak x, Heslip xx 11, Vasiliauskas xx 5, Harris xx 12, Eldridge xxx 22, Alper x, Obekpa xx 4, Green xx 12, Ozan xx 5, Bora Hun Paçun xx 12

Başantrenör: Ozan Bulkaz

1. Periyot: 31-24 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

Devre: 57-44 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

3. Periyot: 80-67 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

5 faul alan: Chris Obekpa (Trabzonspor)