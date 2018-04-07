Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Ali Muhammed "dalya" dedi, Fenerbahçe Doğuş kazandı

Ali Muhammed "dalya" dedi, kazandı

'nin 24. haftasında, play-off mücadelesi veren Trabzonspor'u konuk eden karşılaşmadan 112-83 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Ali Muhammed, Fenerbahçe kariyerindeki 100. maçına çıktı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 22:52
Ali Muhammed dalya dedi, Fenerbahçe Doğuş kazandı

'nde 24. hafta mücadelesinde Fenerbahöe Doğuş, Trabzonspor'u 102-83 mağlup ederek ligdeki 21. galibiyetini aldı. Trabzonspor ise 15. mağlubiyetini alarak play-off yalunda büyük hasar aldı.

'un milli basketbolcusu Ali Muhammed sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği üçüncü sezonunda dalya dedi. Deneyimli basketbolcu Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Trabzonspor mücadelesinde kadroda yer alarak, ligde sarı-lacivertli forma ile 100. maçına geride bırakmış oldu. Fenerbahçe kariyerine başladığı dönem ligde 42 maçta forma giyen başarılı gard, sarı-lacivertlilerde geçirdiği ikinci sezonda ise 38 lig maçında görev yaptı. Ali Muhammed, üçüncü sezonu olan bu dönemde ise 20 karşılaşmada formasını terletti.

Birleşik Amerika asıllı milli basketbolcu, 100. müsabakasını oynadığı Trabzonspor karşısında 16 dakika 6 saniye süre alarak, kaydettiği 8 sayı ile takımına katkı sağladı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Sinan İşgüder xx, Özge Şentürk xx
Fenerbahçe Doğuş: Melli xx 10, Barış xx 5, Melih xxx 14, Wanamaker xxx 19, Sloukas xx 7, Egehan x, Nunnally xx 5, Guduric xx 8, Vesely xx 9, Sinan xx 11, Ali Muhammed xx 8, Ahmet xx 16
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Trabzonspor: Burak x, Heslip xx 11, Vasiliauskas xx 5, Harris xx 12, Eldridge xxx 22, Alper x, Obekpa xx 4, Green xx 12, Ozan xx 5, Bora Hun Paçun xx 12
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 31-24 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
Devre: 57-44 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
3. Periyot: 80-67 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
5 faul alan: Chris Obekpa (Trabzonspor)

Demba Ba'ya tribünlerden büyük tepki
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Muhammed "dalya" dedi, Fenerbahçe Doğuş kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN