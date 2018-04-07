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'ya tribünlerden büyük tepki!

Giriş Tarihi: 07.04.2018 21:24 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 21:39
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'ya tribünlerden büyük tepki!
Demba Ba'ya tribünlerden büyük tepki!

, 'in 28. haftasında 'yi evinde 5-1 mağlup etti.

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'ya tribünlerden büyük tepki!
Demba Ba'ya tribünlerden büyük tepki!

Siyah beyazlılar bu sonuçla ligdeki puanını 56'ya yükselterek zirve yarışından kopmamak adına önemli bir adım attı.

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'ya tribünlerden büyük tepki!
Demba Ba'ya tribünlerden büyük tepki!

'a galibiyeti getiren goller; 19. dakikada Talisca, 26. dakikada Gary Medel, 64. dakikada Dusko Tosic, 86. dakikada Cyle Larin ve 87. dakikada Ryan Babel'den geldi.

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'ya tribünlerden büyük tepki!
Demba Ba'ya tribünlerden büyük tepki!

'nin tek golünü ise 71. dakikada Halil Akbunar attı.

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'ya tribünlerden büyük tepki!
Demba Ba'ya tribünlerden büyük tepki!

Avrupa Kupaları için iddiasını sürdürmek isteyen bu sonuçla 40 puanda kaldı.

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'ya tribünlerden büyük tepki!
Demba Ba'ya tribünlerden büyük tepki!

Maça damga vuran olay son düdükten sonra yaşandı.

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'ya tribünlerden büyük tepki!
Demba Ba'ya tribünlerden büyük tepki!

- karşılaşmasının tamamlanmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar 'yı tribünlere çağırdı.

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