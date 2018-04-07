Demba Ba'ya tribünlerden büyük tepki!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi evinde 5-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligdeki puanını 56'ya yükselterek zirve yarışından kopmamak adına önemli bir adım attı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller; 19. dakikada Talisca, 26. dakikada Gary Medel, 64. dakikada Dusko Tosic, 86. dakikada Cyle Larin ve 87. dakikada Ryan Babel'den geldi. Göztepe'nin tek golünü ise 71. dakikada Halil Akbunar attı. Avrupa Kupaları için iddiasını sürdürmek isteyen Göztepe bu sonuçla 40 puanda kaldı. Maça damga vuran olay son düdükten sonra yaşandı. Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının tamamlanmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Demba Ba'yı tribünlere çağırdı.