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: “Adımızı tarihe yazdırdık”

Final serisinde Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı eleyerek şampiyonu olan 'da başantrenör maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Başarılı olmak için birçok fedakarlık yapıldığını belirten Blatt "Adımızı tarihe yazdırdık." dedi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 23:39
David Blatt: “Adımızı tarihe yazdırdık”

, Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 63-57'lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darüşşafaka Başantrenörü , "Gurur duyuyorum. 5 sene önce buraya geldiğimizde yapmak istediğimiz misyon buydu. İstikrarlı bir şekilde başarılı olmak. Bunu yapmak için fedakarlıklar yapıldı. Benim kariyerimde bir sürü şampiyonluklar var. Ancak bu en önemlilerinden biri. Başlangıç aşamasında çok zorlandık. Mithat Demirel'e de teşekkür ederim. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Adamızı tarihe yazdırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Wilbekin ise savunma yaparak maçı kazandıklarını söyledi.

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David Blatt: “Adımızı tarihe yazdırdık”
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