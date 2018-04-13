David Blatt: “Adımızı tarihe yazdırdık”

Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 63-57'lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, "Gurur duyuyorum. 5 sene önce buraya geldiğimizde yapmak istediğimiz misyon buydu. İstikrarlı bir şekilde başarılı olmak. Bunu yapmak için fedakarlıklar yapıldı. Benim kariyerimde bir sürü şampiyonluklar var. Ancak bu en önemlilerinden biri. Başlangıç aşamasında çok zorlandık. Mithat Demirel'e de teşekkür ederim. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Adamızı tarihe yazdırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Wilbekin ise savunma yaparak maçı kazandıklarını söyledi.