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TBF Başkanı , 'yı tebrik etti

Başkanı , 'nda şampiyon olan için tebrik mesajı yayımladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 22:57
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Darüşşafaka'yı tebrik etti

Başkanı , 'nda şampiyonluğa ulaşan Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından, "Eurocup finalinde Lokomotiv Kuban'ı iki maç sonunda saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Darüşşafaka'yı yürekten kutlarım. Tebrikler" paylaşımını yaptı.

Federasyonun internet sitesinde de, "Eurocup'ta Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maç sonunda geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan ve bir sezon aranın ardından kupayı bir kez daha ülkemize getiren temsilcimiz Darüşşafaka'nın teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu Efes kulüpleri ile Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman sosyal medya hesaplarından Darüşşafaka'yı tebrik etti.

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Darüşşafaka'yı tebrik etti
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