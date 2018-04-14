Yabancı oyuncularla yollar ayrıldı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor Basketbol olarak her zaman oyuncularının emeklerine saygı gösteren bir kulüp olmaya özen gösterildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kontratları gereği alacaklarını FIBA'dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edecek olmalarına rağmen bu haklarını Trabzonspor'a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan yabancı oyuncularımızın davranışını sporun amatör ruhuyla bağdaştıramıyoruz. Maaş ödemelerinde 2 ay geriden gelen kulübümüzün maç öncesi yapılacak kısmi bir ödeme ile birlikte hafta içinde de maaşlarının tamamlanacağı sözüne de olumsuz yanıt veren tüm yabancı oyuncularımızla yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunmaktayız."

Bordo-mavililer, Paul Harris, Sarunas Vasiliauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green, Brady Heslip'ten yoksun olarak yerli oyuncularla bugünkü Eskişehir Basket maçına çıkacak.