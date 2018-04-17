Panathinaikos'tan Real Madrid'e büyük fark

THY Avrupa Ligi'nde play-off serisi ilk maçında Panathinaikos, Real Madrid'i ağırladı. Yunan temsilcisi henüz ilk periyottan büyük fark yakaladığı maçta güçlü rakibini 28 sayı farkla 95-67 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Panathinaikos'un sezon içerisinde transfer ettiği Mike James 24 sayı ve 8 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Yunan yıldız Nick Calathes ise 11 sayı ve 16 asistle double-double yaptı ve maça damga vuran bir diğ diğer isim oldu.

Real Madrid'de en skorer isim 12 sayı ve 7 ribaundla oynayan Trey Thompkins oldu. Onu 11 sayıyla Anthony Randolph takip etti. İspanyol ekibin 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Luka Doncic ise 10 sayı attığı maçta asist yapamadı. Sloven yıldız bu sezon ilk defa bir maçı asist yapmadan noktalamış oldu.

Seride ikinci karşılaşma 19 Nisan Perşembe günü oynanacak.