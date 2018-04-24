Baskonia - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Baskonia Vitoria ile Fenerbahçe Doğuş arasındaki mücadele bu akşam yani 24 Nisan Salı akşamı 22:00'da başlayacak . Serideki son durumda Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Bu sezon Baskonia'ya yenilmedi

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon Baskonia'yla oynadığı 4 maçı da kazandı.

Normal sezonda deplasmanda rakibini 83-69'la geçen sarı-lacivertliler, sahasında ise 79-74 galip geldi. Play-off çeyrek final serisinin ilk iki maçında da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi karşısında serisini devam ettirirse Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

Fenerbahçe Doğuş'da başantrenör Zeljko Obradovic, Baskonia'yı geçmeleri durumunda kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini geçmesi durumunda, Sırp başantrenör, THY EuroLeague'de çalıştırdığı bir takımı, ilk kez 4 yıl üst üste Dörtlü Final'e taşıyacak.

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde ise 17. kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Bu kulvarda kariyerinde 23. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, çalıştırdığı takımlar Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu kulvarda zirveye çıkaran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.

Obradovic'le çeyrek finalde maç kaybetmedi

Fenerbahçe, başantrenör Obradovic yönetiminde THY EuroLeague'de play-off çeyrek final serilerinde çok iyi bir performans sergiliyor.

Sarı-lacivertlilerle EuroLeague'de 5. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off'lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 11 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti.

Fenerbahçe, 2014-2015'te Maccabi'ye, 2015-2016'da Real Madrid'e, 2017-2018'de de Panathinaikos Superfoods'a maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Baskonia'yı ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son üç sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak play-off serisinde maç kaybetmeden Dörtlü Final'e yükselmeye çalışacak.

