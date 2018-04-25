Marina Maljkovic "Yakın Doğu Üniversitesi bizden çok daha iyi takım"

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 90-53 yenen Yakın Doğu Üniversitesi'nin başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, ikinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kalaycıoğlu, play-off ilk maçlarının her zaman zor olduğunu belirterek, "Karşılaşmanın ilk yarısı zor geçti. İkinci yarıya iyi başladık ve beklenmedik fark oldu. Normal sezonun en çok sayı atan ve en az sayı yiyen takımıyız. İkinci maçın zor geçeceğini biliyoruz. Cumartesi günü oynayacağımız maçın bu kadar kolay geçmesini beklemiyorum." diye konuştu.

Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic ise ikinci çeyrek dışında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

Sırp başantrenör, "Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Sadece ikinci çeyrekte iyi oynadık. Avrupa Kupası'nı kazanmamızın etkisi, takımın üzerinde devam ediyor. Mental ve fiziksel olarak her şeyimizi Avrupa Kupası için harcadık. Yakın Doğu Üniversitesi, bizden çok daha iyi bir takım ama hiçbir şeyden vazgeçmedik. Cumartesi günü taraftarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.