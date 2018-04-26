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'nde ilk final four bileti 'ın

, play-off serisi dördüncü maçında Yunanistan ekibi 'u 101-91 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve final four'a yükselen ilk takım oldu. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Litvanya temsilcisinde en skorer isim 21 sayı atan Kevin Pangos oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 22:33
THY Avrupa Ligi'nde ilk final four bileti Zalgiris Kaunas'ın

Basketbol play-off çeyrek final dördüncü maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris, Yunanistan'ın takımını 101-91 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e kalan ilk takım oldu.

Zalgirio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 23-22 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-37 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 78-56 önde giren Litvanya temsilcisi, karşılaşmadan 101-91 galip ayrılarak seriyi 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Zalgiris, 19 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e adını yazdırmayı başardı.

Zalgiris'te Kevin Pangos 21, Edgaras Ulanovas 20 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Vassilis Spanoulis 19, Janis Strelnieks 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Zalgiris, Dörtlü Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Doğuş-Baskonia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

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THY Avrupa Ligi'nde ilk final four bileti Zalgiris Kaunas'ın
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