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- maçında ortalık karıştı

Yarı Final ilk maçında , 'i konuk etti. Rekorların gecesinde son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı.

Giriş Tarihi: 26.04.2018 00:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 00:55
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- maçında ortalık karıştı
Bayern Münih - Real Madrid maçında ortalık karıştı

, Yarı Final ilk maçında Allianz Arena'da 'in konuğu oldu.

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- maçında ortalık karıştı
Bayern Münih - Real Madrid maçında ortalık karıştı

Maça iyi başlayan taraf oldu.

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- maçında ortalık karıştı
Bayern Münih - Real Madrid maçında ortalık karıştı

Alman temsilcisi 28. dakikada Joshua Kimmich'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol Kimmich'in bu sezon attığı 5. gol oldu.

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- maçında ortalık karıştı
Bayern Münih - Real Madrid maçında ortalık karıştı

Bu gol Kimmich'in, kariyerinde attığı 15. golü oldu. , kupada sadece bu sezon 15 gol atttı.

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- maçında ortalık karıştı
Bayern Münih - Real Madrid maçında ortalık karıştı

Kimmich'in attığı bu gol Jupp Heynckes'in teknik direktörlük kariyerinin 100. golü oldu.

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- maçında ortalık karıştı
Bayern Münih - Real Madrid maçında ortalık karıştı

, 44. dakikada Marcelo'nun attığı şık golle skoru eşitlemeyi başardı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

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- maçında ortalık karıştı
Bayern Münih - Real Madrid maçında ortalık karıştı

Maçın skorunu tayin eden gol 57. dakikada Marco Asensio'dan geldi.

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