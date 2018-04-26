Bayern Münih - Real Madrid maçında ortalık karıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Bayern Münih, Real Madrid'i konuk etti. Rekorların gecesinde son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Allianz Arena'da Bayern Münih'in konuğu oldu. Maça iyi başlayan taraf Bayern Münih oldu. Alman temsilcisi 28. dakikada Joshua Kimmich'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol Kimmich'in bu sezon attığı 5. gol oldu. Bu gol Kimmich'in, kariyerinde attığı 15. UEFA Şampiyonlar Ligi golü oldu. Cristiano Ronaldo, kupada sadece bu sezon 15 gol atttı. Kimmich'in attığı bu gol Jupp Heynckes'in teknik direktörlük kariyerinin 100. UEFA Şampiyonlar Ligi golü oldu. Real Madrid, 44. dakikada Marcelo'nun attığı şık golle skoru eşitlemeyi başardı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi. Maçın skorunu tayin eden gol 57. dakikada Marco Asensio'dan geldi.