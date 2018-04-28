Real Madrid, Panathinaikos'u devirdi Dörtlü Final'e kalan son takım oldu

Real Madrid, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin 4. maçında Panathinaikos'u 89-82 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve rakibini turnuvanın dışına itti. İspanyol ekibi bu sonuçla Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e katılan son takım oldu.

Real Madrid'de Sloven yıldız Luka Doncic 17 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle takımının en skorer ismi olurken ona 12'şer sayıyla Felipe Reyes ve Gustavo Ayon destek oldu. Sergio Llull 11 sayı ve 7 asist, Jaycee Carroll 10 sayıyla çift haneli skor üreten diğer isimler oldular.

Karşılaşmanın son 7 dakikasına 15 sayı geride girmesine karşın farkı 3'e kadar indirmeyi başaran ancak galip gelmeyi başaramayan Panathinaikos cephesinde ise 21 sayı atan Chris Singleton ve 18 sayı, 6 asistle oynayan Mike James'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

PABLO LASO VE LUKA DONCİC'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, yaşadıkları pek çok zorluğun ardından elde ettikleri bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi ve şöyle devam etti "Oyuncularımla gurur duyuyorum. [Sergio] Llull'un yaz ayında geçirdiği sakatlıktan bu yana savaşmayı sürdürdüler. Hiç pes etmedik, konsantrasyonumuzu koruduk. Zor olacağını biliyorduk. Şu anda takımım, yardımcılarım ve hedefe ulaşmak için her gün burada çalışan insanlar adına kendimi çok mutlu hissediyorum. Bizim için harika bir gün.

Bu tarz maçların final gibi olduğunu düşünüyorum. Harika bir 25-26 dakika oynadık, büyük bir fark yakaladık. Ancak böylesine yürekli bir takıma karşı büyük bir fark yakaladığınız zaman konsantrasyonunuzu korumakta zorlanabiliyorsunuz. Çok önemli üç sayı isabetleri buldular, alanı genişlettiler. Bire biri harika oynayan oyunculara sahipler ve bu işimizi zorlaştırdı. Galibiyeti yakın gördüğünüzde biraz yavaşlıyorsunuz ancak biz sakın kalıp maçı kazanmayı başardık."

Real Madrid'in 18 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic ise karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı "Harika hissediyorum. Buraya gelmek gerçekten zordu. Panathinaikos hiç pes etmedi. Bu sebeple iyi bir iş çıkardık ve bu, harika hissettiriyor. Pek çok sakatlık yaşadık ancak takım gibi oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Yarı final gerçekten zor olacak, CSKA harika bir takım. Sonuna kadar savaşmamız gerekiyor, savaşmamız gereken 40 dakika var."