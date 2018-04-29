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"Motum'u 40 dakika oynattık ama geri adım atmadı"

'nin 27. haftasında , deplasmanda 'i 90-82 mağlup ederken başanternörler karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Banvit Başantrenörü play-off'lara en iyi sıradan girmek istediklerini söylerken Anadolu Efes Başantrenörü ise ligi 3. sırada bitirmeyi amaçladıklarını belirtti.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 19:14
Ergin Ataman Motum'u 40 dakika oynattık ama geri adım atmadı

27'nci haftasında , deplasmanda 'i 90-82 yendi. Karşılaşma sonrası her iki başantrenör de önemli açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası basın toplantısında sözlerine Anadolu Efes takımını ve Başantrenörü 'ı tebrik ederek başlayan Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, "Bugün daha iyi olan taraf onlardı. Bugün fiziksel olarak maçı domine ettiklerini söyleyebilirim. Bugün savunmada maalesef çok kötü günümüzdeydik. Bugün bire birde çok zayıf kaldık ve her seferinde bizi geçip problem yaşatmaya başladılar. Şu anda play-off'lara en iyi sırada girebilmek için uğraş verdiğimiz bir dönemdeyiz ve girmeye başardık şu anda play-off'larda en iyi sırayı almak için savaşıyoruz. Bundan sonraki mücadelemiz de girebildiğimiz en iyi yerden play-off'a girmek olacaktır" dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili soruya yönelik konuşan Filipovski, hakemler hakkında yorum yapmak maalesef koçların böyle bir hakkı olmadığını ve izni de olmadığı için hiçbir şey söyleyemeyeceği cevabını verdi.

Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman da, "Hafta içinde bu maça çok iyi hazırlandık. Çok da istekli oynadık. Bizim için ligdeki en önemli, maçlarımızdan biriydi. Daha önce İstanbul'da Banvit'e kaybettiğimiz için maçın başından sonuna kadar çok iyi basketbol oynadık. Her oyuncumuzdan en iyi verimi aldık. Bazı oyuncularımız ekstra bilhassa Motum'u 40 dakika oynattık ama hiç geri adım atmadı. Çok önemli bir galibiyet ligi 3. Sırada bitirip şampiyonluk için iddialı bir şekilde play-off'lara girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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