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yarı finalde

, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi 3. maçında 'u evinde 64-56 mağlup ederek yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 20:32 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 20:45
Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında , 'u 64-56 yendi.

ekibi seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükseldi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Salon: Antakya

Hakemler: Sami Özel, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 4, Paris 15, Mitchell 11, Ben Abdelkader 12, Bahar Öztürk 11, Snytsina 9, Merve Aydın 2

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gajic 12, Hartley 15, Thomas 9, Deniz Çolakoğlu 9, Gülşah Duman, Cado 3, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 14-15

Devre: 40-22

3. Periyot: 49-37

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Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finalde
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