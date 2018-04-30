Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 64-56 yendi.
Hatay ekibi seride 2-1 öne geçerek yarı finale yükseldi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Sami Özel, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 4, Paris 15, Mitchell 11, Ben Abdelkader 12, Bahar Öztürk 11, Snytsina 9, Merve Aydın 2
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 5, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Gajic 12, Hartley 15, Thomas 9, Deniz Çolakoğlu 9, Gülşah Duman, Cado 3, Melike Tuğba Oral
1. Periyot: 14-15
Devre: 40-22
3. Periyot: 49-37