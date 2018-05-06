Tofaş'tan Büyükçekmece'ye farklı tarife

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 93-76 yendi.

Konuk ekip, bu sonuçla 22. galibiyetini aldı. Küme düşme hattında bulunan ev sahibi ekip ise 19. kez mağlup olurken, ligde kalma umudunu son iki haftaya bıraktı.

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan TOFAŞ, Crocker ve Mejia'nın üçlükleriyle Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 8. dakikaya 17-6 önde girdi. Konuk ekip, ilk periyodu da 21-13 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle başlayan TOFAŞ, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 19-34. Hızlı hücumlardan sayılar bulan mavi-yeşilliler, Demir İnşaat Büyükçekmece önünde 19. dakikada farkı 17 sayıya (25-42) kadar yükseltti. TOFAŞ, soyunma odasına 45-32 üstün girdi.

İkinci yarıya da tempolu giren TOFAŞ, savunmada ritmini bulamayan Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 28. dakikada skoru 68-47'ye getirdi. Konuk ekip, üçüncü çeyreği 73-54 önde tamamladı.

Skor üstünlüğünü son periyotta da sürdüren TOFAŞ, müsabakayı 93-76 kazandı.

TOFAŞ forması giyen Josh Owens, 28. dakikada sakatlanarak maça devam edemedi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Halit Can Cihan

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 10, Wright 21, Stojanovski 5, İlkan Karaman 7, Kairys 9, Simpson 15, Robinson 6, Burak Can Yıldızlı 2, Merthan Mutlu 1

TOFAŞ: Barış Ermiş 8, Crocker 21, Mejia 16, Morgan 13, Owens 6, Kadji 17, Henry 6, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 2, Berkan Durmaz 2

1. Periyot: 13-21

Devre: 32-45

3. Periyot: 54-73