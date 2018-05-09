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"Play-off'taki rakibimizi bekleyeceğiz"

Başantrenörü , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Gaziantep Basketbol'u 94-87 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ligi üçüncü sırada bitirmeleri açısından aldıkları galibiyetin önemli olduğunu belirten Ataman, "Kadro kapasitesini iyi kullanarak karşılaşmayı kazanmayı başardık. Şimdi play-off'taki rakibimizi bekleyeceğiz." dedi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 23:29
Ergin Ataman Play-off'taki rakibimizi bekleyeceğiz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ağırladığı Gaziantep Basketbol'u 94-87 mağlup eden 'in başantrenörü , normal sezonu 3. sırada bitirme hedefine ulaşmalarının önemli olduğunu söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Basketbol ile zor bir maç oynadık. İlk yarıda Armand'ı durduramadık. Gaziantep Basketbol'u tebrik ediyorum. Son haftalarda iyi oynuyorlar. Ama ligi 3. sırada bitirme hedefine ulaşmamız için bu maçı kazanmamız önemliydi. Bu maçta bunu garantiledik. Maçta sonuna kadar direnç ortaya koyduk. Kadro kapasitesini iyi kullanarak karşılaşmayı kazanmayı başardık. Şimdi play-off'taki rakibimizi bekleyeceğiz."

Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic ise Darüşşafaka ile yapacakları son hafta maçını kazanarak ligde kalmayı hedeflediklerini aktardı.

Anadolu Efes karşısında ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Markovic, "Anadolu Efes'i kutlarım. Şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarı başında ise 13-0 geriye düşmemiz bizi mental olarak etkiledi. Anadolu Efes'te Simon, Motum ve Douglas yüksek yüzdeli üçlük attılar. Oyuncularımın performansı kötü değildi. Geri gelmeye çalıştık ama başaramadık. Önümüzde Darüşşafaka maçı var. Darüşşafaka maçını kazanıp ligde kalmak istiyoruz." diye konuştu.

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Ergin Ataman "Play-off'taki rakibimizi bekleyeceğiz"
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