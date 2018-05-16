Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Bahçeşehir Koleji seride durumu 1-1'e getirdi

seride durumu 1-1'e getirdi

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off yarı final ikinci maçında deplasmanda 'ı 69-64 yenen , seride durumu 1-1'e getirdi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 22:34
Bahçeşehir Koleji seride durumu 1-1'e getirdi

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-16 'nin üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyrek de Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle devam etti ve ilk yarıyı İstanbul ekibi 36-30 önde tamamladı.

Bahçeşehir Koleji üçüncü periyotta Dewayne ve Hakan Yapar'ın etkili oyunuyla farkı açarak, son periyoda 53-42 önde girdi.

Bursa temsilcisi dördüncü periyotta rakibinin hatalarını iyi değerlendirip farkı 4 sayıya kadar düşürdü ancak Bahçeşehir Koleji maçı, 69-64 kazandı.

Eşitliğin sağlandığı seride üçüncü maç, 19 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te İstanbul'da oynanacak.

İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeşehir Koleji seride durumu 1-1'e getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN