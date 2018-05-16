Bahçeşehir Koleji seride durumu 1-1'e getirdi

Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-16 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyrek de Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle devam etti ve ilk yarıyı İstanbul ekibi 36-30 önde tamamladı.

Bahçeşehir Koleji üçüncü periyotta Dewayne ve Hakan Yapar'ın etkili oyunuyla farkı açarak, son periyoda 53-42 önde girdi.

Bursa temsilcisi dördüncü periyotta rakibinin hatalarını iyi değerlendirip farkı 4 sayıya kadar düşürdü ancak Bahçeşehir Koleji maçı, 69-64 kazandı.

Eşitliğin sağlandığı seride üçüncü maç, 19 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te İstanbul'da oynanacak.