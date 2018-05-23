NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi savunma 5'leri açıklandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yılın en iyi savunma 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Utah Jazz'dan Rudy Gobert, oylamada medya mensuplarının en fazla tercih ettiği isim oldu.

Yılın en iyi savunma 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

EN İYİ 5

Victor Oladipo (Indiana Pacers)

Jrue Holiday (New Orleans Pelicans)

Robert Covington (Philadelphia 76ers)

Anthony Davis (New Orleans Pelicans)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

EN İYİ İKİNCİ 5

Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves)

Al Horford (Boston Celtics)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)