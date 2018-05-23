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: Enerjisi düşük oyuncular var

Başantrenörü , play-off çeyrek final 1. maçında karşısında aldıkları 79-77'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sarıca bazı oyuncuların enerjisinin düşük olduğunu belirtti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 21:49
Ufuk Sarıca: Enerjisi düşük oyuncular var

'nde play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği 'e 79-77 yenilerek seride 1-0 geriye düşen 'da başantrenör , ikinci yarıda hücumda etkisiz olmalarının mağlubiyete neden olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, kısa serilerde ilk maçların çok önemli olduğunu belirterek, "Maalesef biz bugün saha avantajını değerlendiremedik. İlk yarıda hücumda çok iyi oynadık. Ancak bire bir müdafaalarda çok aksadık. Bu yüzden iyi oynadığımız ilk yarıyı geride bitirdik." şeklinde konuştu.

İkinci yarı savunmada iyi olduklarını anlatan Ufuk Sarıca, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda hücumda sıkıntı yaşadık. Banvit bu bölümlere daha iyi hazırlanmış, bize göre daha diriydiler. Adams ve Strawberry ile iki maç topunu kullanamadık. Bunları sayıya çevirseydik maçı biz kazanacaktık."

Sarıca, deplasmandaki maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayarak, "Enerjisi düşük oyuncular da var ve bu oyuncularla bir şeyleri becermek çok kolay olmuyor. Cuma günü kazanmak için sahada olursak seriyi tekrar İstanbul'a taşıyabiliriz. Banvit'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SASO FİLİPOVSKI "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Filipovski, "Kazandığımız için mutluyum. Ama iki galibiyet alan takım turu geçecek. O yüzden bir an önce cuma günü için hazırlanmaya başlamalıyız. O gün de elimizden gelenin en iyisini sergilememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Ufuk Sarıca: Enerjisi düşük oyuncular var
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