Fenerbahçe Doğuş, ilk maçta Banvit'i geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği Banvit'i 86-81 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, 30 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya pota altından bulduğu basketlerle başlayan Banvit'e dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 15-9 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 8. dakikada farkı çift hanelere (22-12) çıkaran sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Caloiaro'nun boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 6-0'lık seriyle başlayan Banvit, 12. dakikada farkı 3 sayıya (25-22) indirdi. Ardından mola dönüşü Nunnally ve Guduric'in sayılarıyla rakibine 8-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, 13. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 33-22. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında konuk ekip, çeyreğin bitimine 17 saniye kala Taylor'ın sayılarıyla 42-40 öne geçse de Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

İkinci yarı, karşılıklı basketlerle başladı. İki ekip de dış atışlardan sayılar bulurken 25. dakika 52-52 eşitlikle geçildi. Caloiaro ve Taylor'ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan Banvit, 27. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 52-59. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin etkili oyunuyla 8-0'lık seri yakaladı ve çeyreğin sona ermesine 35 saniye kala yeniden öne geçti: 60-59. Konuk ekip, Caloiaro'nun üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle final periyoduna 62-60 üstün girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan Banvit, 33. dakikayı 70-68 önde tamamladı. Melli'nin boyalı alandan, Nunnally'nin de dış atışlardan kaydettiği sayılarla yeniden öne geçen Fenerbahçe Doğuş, 35. dakikada skoru 75-70'e getirdi. Konuk ekip, Rıdvan Öncel'in sayılarıyla 38. dakikada eşitliği yakaladı: 79-79. Son dakikalarda Sloukas'ın sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Doğuş, sahadan 86-81 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta James Nunnally, attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Banvit'te ise 29 sayı kaydeden Angelo Caloirao, maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 16, Guduric 10, Nunnally 22, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 4, Barış Hersek, Thompson 8, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Datome 7

Banvit: Taylor 21, Rautins 6, Thomas 9, Caloiaro 29, Vidmar 2, Can Altıntığ, Rıdvan Öncel 12, Şehmus Hazer, Tolga Geçim, Kulig 2

1. Periyot: 25-16

Devre: 43-42

3. Periyot: 60-62