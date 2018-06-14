Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında TOFAŞ'ı 30 sayı farkla 94-64 yenen Fenerbahçe Doğuş, seriyi 4-1'e getirerek şampiyon oldu.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 94 - 64 TOFAŞ (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Doğuş 25-12 Tofaş (Birinci periyot sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 45-26 Tofaş (İlk yarı sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 69-48 Tofaş (Üçüncü periyot sonucu)

Fenerbahçe Doğuş, Sloukas ve Vesely'nin skorer oyunuyla ilk 5 dakikayı 13-8 önde geçti. Nunnally'nin 9. dakikadaki üç sayılık isabetiyle farkı çift hanelere (23-12) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-12 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Barış Ermiş ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla 8-0'lık seri yaparak giren TOFAŞ, 13. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 25-20. Melih Mahmutoğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle toparlanan Fenerbahçe Doğuş; Datome, Ali Muhammed, Vesely ve Wanamaker'ın isabetleriyle farkı açtı ve soyunma odasına 19 sayı farkla (45-26) önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin 24. dakikadaki basketiyle farkı 20 sayıya çıkardı: 55-35. Egehan Arna ve Ali Muhammed'in üç sayılık atışlarıyla rakibinin farkı indirmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 69-48 üstün girdi.

Son çeyrekte de rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 94-64 galip ayrıldı ve üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Doğuş formasıyla 19 sayı kaydeden Ahmet Düverioğlu oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Can Mavisu

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 6, Wanamaker 11, Nunnally 9, Datome 9, Vesely 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 19, Ali Muhammed 7, Sinan Güler 2, Melih Mahmutoğlu 6, Egehan Arna 10, Barış Hersek 3

TOFAŞ: Barış Ermiş 5, Henry 17, Mejia 3, Kadji 12, Owens 6, Yiğit Arslan 5, Berkan Durmaz 9, Muhsin Yaşar 4, Efe Beşok 3, Mert Konuk

1. Periyot: 25-12

Devre: 45-26

3. Periyot: 69-48

ZELJKO OBRADOVİC'LE 4. ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 5. sezonunda 4. şampiyonluğunu yaşadı. Takımın başına 2013'te geçen Obradovic, 2013-2014, 2015-2016 sezonlarındaki şampiyonlukların ardından son 3 sezonda daha Fenerbahçe'yi mutlu sona taşıdı.

ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, başkanlığı döneminde takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu erkek basketbol takımıyla yaşadı. Mazbatasını 1 hafta önce alarak göreve başlayan Koç, Fenerbahçe Doğuş'un şampiyonluğuna tanıklık etti. Karşılaşmayı salonda takip eden Koç, şampiyonluk mutluluğunu taraftaralarla yaşadı. Taraftarlar da yeni başkanlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

FENERBAHÇE SEZONU ÇİFTE ZAFERLE KAPATTI

Fenerbahçe Kulübü, hem erkek hem de kadın basketbolunda lig şampiyonu olarak sezonu çifte zaferle kapattı. Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaşırken, erkek takımı da aynı başarıyı kendi kulvarında yakaladı.

ÜST ÜSTE 60. GALİBİYET

Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde oynadığı son 60 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, ligde son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

KUPASINI HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN ALDI

Fenerbahçe Doğuş, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı. Karşılaşmadan sonra saha içinde kurulan platformda Türkoğlu, kupayı takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

BRAD WANAMAKER, MVP SEÇİLDİ

Fenerbahçe Doğuş'un ABD'li oyuncusu Brad Wanamaker, final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) oldu. Wanamaker, basın mensuplarının oylarıyla final serisinin MVP'si seçildi ve ödülünü maç sonunda aldı.

SALONDA BOŞ YER YOKTU

Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk maçında salonun tamamını doldurdu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda biletlerin tamamını tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

ALİ KOÇ'TAN OZAN BALABAN'A JEST

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün basketboldan sorumlu eski asbaşkanı Ozan Balaban'ı şampiyonluk kupasını kaldırmak için kürsüye davet etti. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan ve yaklaşık 3 yıl basketbol takımında sorumlu olan Balaban, başarılarında pay sahibi olduğu Fenerbahçe Doğuş'u saha içi koltuklarından izleyerek destekledi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen kupa törenine Koç, Balaban'ı da çağırdı. Balaban, şampiyonluk fotoğrafının içinde yer aldı.