Landry Nnoko, Sakarya Basket'te

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü, NBA G League takımı Grand Rapid takımında oynayan Landy Nnoko'yu kadrosuna kattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Büyükşehir, son olarak NBA G Ligi takımı Grand Rapid için mücadele eden Landy Nnoko'yu kadrosuna kattı. 1994 doğumlu Landry, geçen sezon NBA G Liginde çıktığı 50 maçta ve 15 sayı, 11 ribaund, 2 asist ortalamaları ile oynayarak sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi.

Ayrıca NBA Summer League'de Miami Heat için ter döken Landry, çıktığı 4 maçta ve 20 dakika, 8 sayı,8 ribaund ve 1 asist ortalamaları ile oynadı.