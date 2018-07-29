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Landry Nnoko, Basket'te

ekibi , NBA G-League takımı Grand Rapid takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Landy Nnoko'yu renklerine bağladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 18:55
Landry Nnoko, Sakarya Basket'te

'nde mücadele eden Kulübü, NBA G League takımı Grand Rapid takımında oynayan Landy Nnoko'yu kadrosuna kattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Büyükşehir, son olarak NBA G Ligi takımı Grand Rapid için mücadele eden Landy Nnoko'yu kadrosuna kattı. 1994 doğumlu Landry, geçen sezon NBA G Liginde çıktığı 50 maçta ve 15 sayı, 11 ribaund, 2 asist ortalamaları ile oynayarak sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi.

Ayrıca NBA Summer League'de Miami Heat için ter döken Landry, çıktığı 4 maçta ve 20 dakika, 8 sayı,8 ribaund ve 1 asist ortalamaları ile oynadı.

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Landry Nnoko, Sakarya Basket'te
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