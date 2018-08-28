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'cü 'in büyük korkusu!

'cü hain 'i Türkiye'ye iade edilme korkusu sardı!.. Kanter, bu nedenle takımının Londra oynayacağı maça gitmeme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 12:53
FETÖ'cü Enes Kanter'in büyük korkusu!

Geçmişte soyadını Gülen olarak değiştirmekten bile bahsederek 'nün en azılı üyelerinden biri haline gelen Enes Kanter bu sıralar Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşıyor.

"INTERPOL BENİ TÜRKİYE'YE İADE EDER"

New York Knicks oyuncusu , geçenlerde gazetecilere verdiği bir röportajda, Türkiye'ye geri gönderilme ihtimali çerçevesinde, Londra maçına katılamayacağını söyledi.

Kanter, "Türk pasaportum yok, Londra'ya gidersem Interpol orada beni bekliyor olacak. Beni geri gönderecekler çünkü ben ABD vatandaşı değilim, Türk vatandaşıyım. Bu nedenle beni Türkiye'ye geri gönderirler." dedi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pasaportunun iptal edilmesi sebebiyle 2017 yılında Romanya havaalanında gözaltına alınan Kanter'in daha sonra ABD'ye dönmesine izin verilmişti.

Knicks takımı, 17 Ocak 2019'da Londra'daki O2 salonunda Wizards ile oynayacak, ancak Kanter iade edilmesi korkusu nedeniyle maça katılmama kararı verdi. Konuya ilişkin kulüp yöneticilerinin ne diyeceği ise henüz bilinmiyor.

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FETÖ'cü Enes Kanter'in büyük korkusu!
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