Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Darüşşafaka Tekfen son şampiyona direnemedi

son şampiyona direnemedi

, 'nde çıktığı ilk maçta deplasmanda 'e 109-93 mağlup oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 00:11 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 00:18
Darüşşafaka Tekfen son şampiyona direnemedi

Basketbolda 'nin ilk haftasında , deplasmanda İspanyol ekibi 'e 109-93 yenildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan maçın ilk periyodunu 25-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 53-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ve son çeyreğe 91-69 önde giren Madrid temsilcisi, rakibini 109-93 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Ev sahibi ekipte, Anthony Randolph 16, Jaycee Carroll 14, Fabien Causeur, Sergio Llull ve Jeffery Taylor 13'er sayıyla skora katkıda bulundu.

Darüşşafaka Tekfen, ikinci hafta mücadelesinde 16 Ekim Salı günü Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Darüşşafaka Tekfen son şampiyona direnemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN