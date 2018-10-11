Darüşşafaka Tekfen son şampiyona direnemedi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 109-93 yenildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan maçın ilk periyodunu 25-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 53-38 üstün gitti.
Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ve son çeyreğe 91-69 önde giren Madrid temsilcisi, rakibini 109-93 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Ev sahibi ekipte, Anthony Randolph 16, Jaycee Carroll 14, Fabien Causeur, Sergio Llull ve Jeffery Taylor 13'er sayıyla skora katkıda bulundu.
Darüşşafaka Tekfen, ikinci hafta mücadelesinde 16 Ekim Salı günü Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.