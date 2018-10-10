Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu

Uluslararası Futbol Araştırma Şirketi (CIES) Avrupa'nın en stabil kadrosuna sahip takımlarını açıkladı. Geride bıraktığımız transfer döneminde Avrupa kulüpleri maliyetli bir transfer dönemini geride bıraktı. Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois, Alisson Becker, Kepa Arrizabalaga, Riyad Mahrez ve pek çok oyuncu yüksek bonservis bedelleri karşılığında yeni takımlarına transfer oldu. Uluslararası Futbol Araştırma Şirketi (CIES) yayınladığı son raporunda Avrupa'nın en stabil kulüplerini açıkladı. Kulüp kadrolarında bulunan oyuncuların, takımlarında geçirdiği ortalama süre baz alınarak hesaplanan listede Barcelona ve Real Madrid bir kez daha karşı karşıya geldi. Liste'nin son sıralarında ise Türk takımları da vardı. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginin (İngitere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya) en stabil kadroları ve tüm Avrupa'nın en değişken kadroları listesinde zirveyi zorlayan Türk takımları: 20. Borussia Dortmund - 2.68