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Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu

Uluslararası Futbol Araştırma Şirketi (CIES) Avrupa'nın en stabil kadrosuna sahip takımlarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 21:40
Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu

Geride bıraktığımız transfer döneminde Avrupa kulüpleri maliyetli bir transfer dönemini geride bıraktı.

Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu

Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois, Alisson Becker, Kepa Arrizabalaga, Riyad Mahrez ve pek çok oyuncu yüksek bonservis bedelleri karşılığında yeni takımlarına transfer oldu.

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Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu

Uluslararası Futbol Araştırma Şirketi (CIES) yayınladığı son raporunda Avrupa'nın en stabil kulüplerini açıkladı.

Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu
Kulüp kadrolarında bulunan oyuncuların, takımlarında geçirdiği ortalama süre baz alınarak hesaplanan listede Barcelona ve Real Madrid bir kez daha karşı karşıya geldi.
Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu

Liste'nin son sıralarında ise Türk takımları da vardı.

Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu

İşte Avrupa'nın 5 büyük liginin (İngitere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya) en stabil kadroları ve tüm Avrupa'nın en değişken kadroları listesinde zirveyi zorlayan Türk takımları:

Avrupa futboluna Türkiye'den o takım damga vurdu

20. Borussia Dortmund - 2.68

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