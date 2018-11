"Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz kararı için pişman olmalı"

NBA ekibi Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın, çaylak kontratının 2.03 milyon Dolarlık 3. yılındaki takım opsiyonunu kullanmadı. Bu da 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sınırsız serbest oyuncu olacağı anlamına geliyor.

Philadelphia 76ers geçtiğimiz günlerde Jerryd Bayless, Dario Saric, Robert Covington ve 2022 NBA Draftı ikinci tur draft hakkı karşılığında Minnesota Timberwolves'ın yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ı kadrosuna dahil etti.

Philadelphia 76ers, takasın gerçekleştiği günün ardından Memphis Grizzlies ve Miami Heat ile karşılaştı. Furkan Korkmaz ilk kez çift haneli süreler aldığı bu maçlarda gösterdiği performansla 76ers taraftarlarının takdirini kazandı.

Memphis Grizzlies karşısında 22 dakika sahada kalan Furkan karşılaşmayı 12 sayıyla tamamlarken 76ers'ın bu sabaha karşı Heat'i 124-114 mağlup ettiği maçta ise 5/9 saha içi ve 3/3 serbest atış isabetiyle 16 sayı attı ve maçı bitiren 5'te de yer alarak galibiyetin önemli pay sahiplerinden biri oldu.

ABD merkezli yayın yapan Philly Inquirer gazetesinin Philadelphia 76ers muhabiri Keith Pompey, temsilcimizin 16 sayılık performansını "Sixers-Heat gözlemleri, en iyi ve en kötü ödülleri: Furkan Korkmaz'ın şutu, Joel Embiid'in dominasyonu, Markelle Fultz'un gerileyişi" başlıklı haberinde kaleme aldı ve milli yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullanmalı.

Pompey, yaptığı değerlendirmede, "Sixers, Furkan Korkmaz'ın 3. yıl opsiyonunu kullanmadığı için pişman olmalı. NBA'deki ikinci yılında olan oyuncu, Jimmy Butler takasının tamamlanmasına kadar takımın dar rotasyonla oynadığı üst üste ikinci maçta da sahne aldı. Korkmaz eline geçen fırsatı; üç sayı çizgisinin gerisinden keskin nişancılığını göstererek ve üst üste ikinci kez kariyer rekorunu kırarak değerlendirdi." dedi.

.@FurkanKorkmaz recorded in 16 points in 22 minutes vs. Miami! #HereTheyCome pic.twitter.com/Z2YiYnSCHE