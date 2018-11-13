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Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, (Bundesliga) ekibinde forma giyen genç oyuncunun peşinde.

Giriş Tarihi: 13.11.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 18:53
Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya.

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Zirveden uzaklaşan iki ekip transfer için çalışmalara şimdiden başladı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Alman Bild gazetesinin haberine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşine düştü.

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Haberde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın (Bundesliga) ekibi 'ta forma giyen `ı takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe`nin önümüzdeki yaz için bir girişimde bulunmayı planladığı, Beşiktaş`ın ise ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki orta saha, Tayfun Korkut döneminde sadece 6 dakika süre alabilmişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya!

Milli oyuncu; 'ta teknik direktörlük görevine Markus Weinzierl`in getirilmesinin ardından, iki maçta toplam 46 dakika forma giydi.

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