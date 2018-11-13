Fenerbahçe ve Beşiktaş, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibinde forma giyen genç oyuncunun peşinde. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya. Zirveden uzaklaşan iki ekip transfer için çalışmalara şimdiden başladı. Alman Bild gazetesinin haberine göre Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşine düştü. Haberde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'ta forma giyen Berkay Özcan`ı takip ettiği belirtildi. Fenerbahçe`nin önümüzdeki yaz için bir girişimde bulunmayı planladığı, Beşiktaş`ın ise ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği kaydedildi. Stuttgart ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki orta saha, Tayfun Korkut döneminde sadece 6 dakika süre alabilmişti. Milli oyuncu; Stuttgart'ta teknik direktörlük görevine Markus Weinzierl`in getirilmesinin ardından, iki maçta toplam 46 dakika forma giydi.