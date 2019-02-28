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, yarı finalinde 'u 60-36 mağlup etti ve finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019 22:48 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 22:50
Fenerbahçe, Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalde

Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, final mücadelesinde BOTAŞ'ın rakibi oldu. Fenerbahçe ile BOTAŞ final maçında, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda karşılaşacak.

SALON: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Önder Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İzel Deniz Pehlivan

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 3, Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez 8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş

1. PERİYOT: 5-9

DEVRE: 19-21

3. PERİYOT: 30-42

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Fenerbahçe, Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalde
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