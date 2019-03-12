Sammy Meija: Türkiye ile özel bir bağım var

BUGÜN NELER OLDU

Onu Türkiye'de ilk kez Banvit forması ile 2012'de izledik. Bandırma ekibi ile kalburüstü başarılar yaşayan Sammy Meija, Orhun Ene ile başlayan birlikteliğini şimdi TOFAŞ'ta sürdürüyor ve Bursa temsilcisinin başarısının da önemli bir parçası. Tecrübeli oyuncu ile Türkiye, kariyeri ve gelecek planlarını konuştuk; biz sorduk o anlattı.Türk kültürünü çok seviyorum. 7 yıldır buradayım ve insanları, ülkeyi ve ülkenin kültürünü öğrenmek sadece benim değil, ailemin de zevkle yaptığı bir şey, buraya çok iyi adapte olduk.Türkiye'de çok rahatım. Buradan ayrılmaya niyetim yok. Bu kültürün parçası olmak, burada anılara sahip olmak beni çok mutlu ediyor. Ömrüm boyunca bu anıları taşıyacağım.Türkiye'deki favori şehrim İzmir... İstanbul çok hızlı bir şehir, İzmir'de yaşam biraz daha yavaş akıyor, bir sakinlik var. Oradaki enerjiyi, atmosferi çok seviyorum. Deniz kenarında bir şehir, yemekler de harika. Havası da güzel. İnsanları sıcakkanlı... Kaliteli zaman geçirmek için ideal bir şehir. Ayrıca İngilizce bilen de çok. Bu yüzden favorim...Tarih... Buranın tarihini seviyorum, çok şey de öğrendim. Tarihi figürlere ilgim var ve birçok önemli insan burada yaşamış. Çok özel bir yer. Bir de yemek tabii ki... Yemek kültürü dünyanın en iyi yerlerinden birisi. Çok seyahat ediyorum ve bence mutfağı en iyi ülkelerden birisi. Yemek yemeyi de severim, bu yüzden çok mutluyum.Türkiye'deki kariyerimden dolayı gurur duyuyorum. Bir sporcu bir ülkede 7 yıl geçiriyorsa bu birçok şeyi gösteriyordur.Türk basketbol dünyası beni bir oyuncu olarak kabul etti. Ben de kariyerimin büyük bölümünü burada geçirmeyi kabul ettim.Herkes Orhun Ene ile ilişkimin nasıl olduğumu bilir. Koçluk yapmıyorken bile bağlantımızı koparmadık. Ona çok büyük saygım var. Nasıl bir koç olduğunu, nasıl bir felsefeye sahip olduğunu ve hedeflerini biliyorum. Sadece bizim için de değil, ülke basketboluna dair vizyonu için... Onunla çok zaman geçirdim. Onun hedefleri için küçük bir rol oynamak bile benim için keyif. Ene sayesinde buraya geldim ama hem şehri, hem de kulübü çok sevdim.Sporda sezon sonu nerede olmak istediğini söylemek zordur. Sıralamaya çok konsantre olursanız bu takım için iyi olmaz. Maç maç bakmanız ve çalışmanız lazım. Sezon bittiğinde ise bir yargılama yapmak daha doğru olur. Haftadan haftaya çok şey değişebilir.Bence çok ciddi gelişme kaydettiler. Takımda daha ciddi bir rol aldılar, Muhsin süre alıyor, Berkan daha fazla oynuyor. Rolleri büyüdü. Bu tip bir takımda böyle adamlara ihtiyacımız var. Bir takımda kimya oluşturabilmek, tamamen yeni oyuncularla çok zordur. Burada daha önce bulunmuş, kulübü bilen isimlerle birlikte bunu yapabilmek daha kolaydır. Muhsin, Yiğit, Berkan yeni oyuncuların adaptasyonuna da katkı sağlıyor. Takımca olabildiğince yakın olmaya ve başarabildiğimiz kadarını başarmaya çalışıyoruz.TOFAŞ gibi bir kulübün yönetim kademesinde yer almak benim için bir onur olurdu. Hala kendimi basketbolcu olarak gördüğüm için oyunculuk kariyerimin bitimini düşünmüyorum ama bu hayatta her şey olabilir ve o gün geldiğinde bunu elbette düşünürüm. Böylesi bir kulüp tarafından istenmek insana iyi hissettirir.