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  • Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saha içinde saldırı

kaptanı 'e saha içinde saldırı

İngiliz kulüpleri Birmingham ile arasındaki karşılaşmada sahaya giren bir taraftar, futbolcu 'e yumruk attı.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 17:05
Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saha içinde saldırı

İngiltere Championship'in 36. haftasındaki maçta sahaya giren bir Birmingham taraftarı, kaptanı 'e saldırdı.

Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saha içinde saldırı

Ligin 36. haftasındaki Birmingham kenti derbisinde tribün şiddetinin bir başka örneği yaşandı.

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Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saha içinde saldırı

Oyunun durduğu 10. dakikada sahaya atlayan bir Birmingham taraftarı, arkasından yaklaştığı rakip takımın orta saha oyuncusu Grealish'e yumruk attı.

Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saha içinde saldırı

Darbenin etkisiyle düşen 23 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri saldırganın etrafını sardı.

Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saha içinde saldırı

Saldırgan, polis tarafından saha dışına çıkarılırken tribünlere öpücük yolladı.

Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saha içinde saldırı
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Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saha içinde saldırı
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