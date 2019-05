Fenerbahçe Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Fenerbahçe Real Madrid Final Four 2019 canlı izle

THY Euroleague Final Four üçüncülük maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Yarı final karşılaşmasında CSKA Moskova'ya 95-90 kaybeden Real Madrid, yarı final mücadelesinde bir diğer temsilcimiz olan Anadolu Efes'e 92-73 yenilerek final hakkını kaybeden Fenerbahçe Beko ile üçüncülük için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli temsilcimizi THY Final Four üçüncülük maçında takip etmek isteyen sporseverler, Fenerbahçe Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Final Four üçüncülük maçı canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı canlı izle? Sorularını merak ederek yoğun olarak araştırmaya devam ediyor? Peki Fenerbahçe Real Madrid maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Final Four üçüncülük maçı canlı nasıl izlenir? Detayları içeriğimizde bulabilirsiniz;