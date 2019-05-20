EuroLeague Final Four Finali | Anadolu Efes - CSKA Moskova maç sonucu: 83-91

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'unun final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz; karşılaşmaya dış oyuncuları James Anderson, Larkin ve Micic'in basketleriyle iyi başlayarak 8:28 kala 7-3'lük üstünlüğü yakaladı. Kurbanov ile De Colo ile sayılar bulan CSKA Moskova, skoru 7:36 kala 7-7'ye getirdi. Larkin ve James Anderson ile etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 4:51 kala 14-12 önde yapan taraftı. Cory Higgins ile üst üste iki üçlük bulan Rus ekibi, 3:25 kala 14-18 öne geçen taraf oldu. CSKA Moskova, 1:55 kala Daniel Hackett'ın üçlüğüyle skoru 17-24 yaptı. Higgins'i durdurmakta büyük sıkıntı yaşayan temsilcimiz karşısında CSKA Moskova, 49 saniye kala skoru 17-29'a getirdi. Çeyrek ise Beaubois'nın üçlüğüyle 20-29 sona erdi.

CSKA Moskova, ikinci çeyreğe de Sergio Rodriguez ve Kyle Hines'ın sayılarıyla etkili girerek 7:30 kala 20-34'lük skoru yakaladı. Pota altında Motum ve Dunston ile etkili olan temsilcimiz, 5:55 kala skoru 26-34'e getirdi. Higgins ve Clyburn'ü yeniden devreye sokan CSKA Moskova, 4:43 kala 28-41'lik üstünlüğü elde etti.

Anadolu Efes'ten 8-0'lık seri

Hücumda Simon'u devreye sokmayı başaran temsilcimiz, 2:25 kala skoru 36-41'e getirdi.

Othello Hunter ve Will Clyburn ile serbest atış isabetleri bulan CSKA Moskova, 50 saniye kala skoru 36-44 yaptı. Serisini sürdüren temsilcimiz, Micic ve Larkin'in sayılarıyla skoru 42-44'e getirerek ilk yarıyı toplam 14-3'lük seriyle sonlandırdı.

Üçüncü çeyreğe Simon'un üçlüğü ile başlayan Anadolu Efes, 45-44 ile uzun süre sonra öne geçmeyi başardı. Hackett ve De Colo ile temsilcimize karşılık veren CSKA Moskova, 7:45 kala 47-51 ile yeniden üstünlüğü yakaladı. 6:51 kala Larkin'in sayısıyla temsilcimiz, skoru 49-51 yapsa da Clyburn ve Hines ile sayılar bulan CSKA Moskova, 5:40 kala skoru 49-57'ye getirdi. Higgins ve Clyburn ile dış şut isabetleri bulmaya devam eden Rus ekibi, 3:57 kala 52-63'lük skoru yakaladı. Farkı açan CSKA, 1:50 kala Othello Hunter'ın sayısıyla skoru 54-68 yaptı. Son bölümde oyun kurucularıyla etkil olmayı başaran temsilcimiz, son saniyede Shane Larkin'den üçlük isabetini bularak 8-0'lık seriyle periyodu 62-68 noktaladı.

Son çeyreğin başında CSKA Moskova, farkı 9 sayıya kadar çıkarsa da Larkin ile etkili olan temsilcimiz, 7:34 kala skoru 69-73'e getirmeyi başardı. 4:24 kala Cory Higgins'in sayısıyla CSKA Moskova, skoru 71-83'e getirerek farkı tekrar çift hanelere çıkardı. Tekrar geri dönmeyi başaran Anadolu Efes, 3:24 kala skoru 77-83 yaptı. 1:54 kala da skoru 81-85 yapmamıza rağmen CSKA Moskova, kalan bölümde faul çizgisinde hata yapmayarak karşılaşmadan 83-91galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Temsilcimiz, şampiyonluğu rakibine kaptırsa da takım tarihinde EuroLeague'deki en iyi derecesine ulaşmayı başardı.

CSKA Moskova ise 2016'da bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek ulaştığı şampiyonluğun ardından 3 yıl sonra 2019'da yeniden şampiyonluğa ulaştı.