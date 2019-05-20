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: "Efes güneşi Avrupa'da parlamaya devam edecek"

Başantrenörü , basketbolda oynadıkları finalinin ardından yaptığı açıklamada, "Gece vicdanım rahat uyudum. İç huzur her şeyin ötesinde..." şeklinde konuştu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 15:58
Ergin Ataman: Efes güneşi Avrupa'da parlamaya devam edecek

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa'da başarılara devam edeceklerine inandığını söyledi.

Ataman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın dostlar, dün gece çok üzgündüm. Kaybedilen kupa, yaşadığım olaylar ama gece vicdanım rahat uyudum. İç huzur her şeyin ötesinde. Sabah uyandığımda ekibimle oyuncularımla gurur duydum. Güneşi asla balçıkla sıvayamazsın. Efes güneşi Avrupa'da parlamaya devam edecek."

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Ergin Ataman: "Efes güneşi Avrupa'da parlamaya devam edecek"
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