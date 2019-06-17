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play-off final serisi 5. maçında , 'yu konuk ediyor. Serideki 2-2'lik dengeyi bozacak bu karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 19:26
CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, bu akşam sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73

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CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
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