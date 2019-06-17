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: Bir maç daha kazanmamız gerekiyor

başantrenörü , play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko karşısında alınan 86-76'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Üst düzey bir basketbol oynadıklarını belirten Ataman, "Bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Aynı tempoda çarşamba günü oynamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 23:04 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 23:05
Ergin Ataman: Bir maç daha kazanmamız gerekiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yenerek seride 3-2 öne geçen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, üst düzey bir basketbol oynadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, net bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Ergin Ataman, maça tempolu başladıklarını aktararak, "Bugün üst düzey bir basketbol oynadık. THY Avrupa Ligi temposunu lig finaline yansıttık. Maça tempolu başladık ancak faul problemine girdik. Biraz duraksadık. Daha sonra Fenerbahçe geri geldi. İkinci yarı çok iyi savunma yaptık. Net bir galibiyet aldık. Avrupa'nın en iyi takımları ligde şampiyonluk için mücadele ediyor. Sadece 3-2 öndeyiz. Bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Aynı tempoda çarşamba günü oynamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, "Çok zor bir maçtı. İki takım da buraya savaşmaya gelmişti. Buraya gelirken bunun bilincindeydik. Üçüncü çeyrekte sahaya çıktığımızda savunmada iyi oynadık. Bu dönemde farkı açtık. Hücumda da şutları iyi değerlendirdik." şeklinde konuştu.

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Ergin Ataman: Bir maç daha kazanmamız gerekiyor
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