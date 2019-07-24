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ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı! Shane Larkin kimdir?

Bu sezon başarılarla dolu bir yıl geçiren ’te kuşkusuz en çok katkı sağlayan oyunculardan birisi de ’di. Anadolu Efes’in Euroleague ’a kalmasında ve 10 yıl sonra Tahincioğlu ’nde şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Larkin’in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu. Konuyla ilgili Anadolu Efes, Twitter hesabından bugün yapılan açıklama da Shane Larkin ile bir yıl daha sözleşme imzalandığı belirtildi. Peki, Shane Larkin kimdir?

Giriş Tarihi: 24.7.2019 08:07
Anadolu Efes Shane Larkin ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı! Shane Larkin kimdir?

Anadolu Efes geçtiğimiz yıl tam 10 sene sonra şampiyonluğa ulaşmış ve ayrıca THY Euroleague'de final oynamıştı. Bu başarılarda büyük pay sahibi olan Shane Larkin'in ise takımdaki belirsizliği koruyordu. NBA'e döneceği iddia edilen yıldız basketbolcu Anadolu Efes ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko ile çok çekişmeli bir final serisi oynayan Anadolu Efes'te Shane Larkin, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Takımının 7 maç sonunda kupaya uzanmasında büyük pay sahibi olan ABD'li oyun kurucunun, NBA'ye döneceği iddia ediliyordu.

Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1.82 boyundaki basketbolcunun 1 yıl daha lacivert beyazlı forma için mücadele edeceğini belirtti.

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Anadolu Efes Shane Larkin ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı! Shane Larkin kimdir?
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