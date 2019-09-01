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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçına çıkıyor. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek.... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 10:52
Türkiye - Japonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası, Çin'in Şanghay kentinde devam ediyor. Türkiye ilk maçında bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde E Grubu'ndaki ilk maçta TSİ 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Japonya maçı NTV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

Milliler, bugün kazanarak gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak.

E Grubu'nda bugün ayrıca TSİ 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak.

E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.

UFUK SARICA İLE BAŞARI KOVALAYACAK

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde dünyanın en önemli basketbol turnuvasında başarı kovalayacak.

Ufuk Sarıca'nın başantrenörlüğünde ilk kez 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yer alan milli takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle başarısız bir performans sergilemişti.

Milli takım, Sarıca yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde ise iyi sonuçlar alarak Çin'e geldi.

A Milli Takım, 1. ve 2. eleme turlarında yaptığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Türkiye, Sarıca dönemindeki 18 resmi karşılaşmada rakipleri karşısında 10 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.

12 KİŞİLİK KADRO

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

BUGÜN 3 GRUPTA DAHA MAÇLAR OYNANACAK

2019 FIBA Dünya Kupası'nda bugün ayrıca F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı - Nanjing)

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya

15.00 Yunanistan-Karadağ

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi - Shenzhen)

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün

15.30 Fransa-Almanya

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi - Dongguan)

10.30 Kanada-Avustralya

14.30 Senegal-Litvanya

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