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’ta 3 ay yok

takımlarından ’ın ile oynadığı karşılaşmada elinden sakatlanan yıldız basketbolcu 'nin en az 3 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 2.11.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 13:13
Golden State Warriors’ta Stephen Curry 3 ay yok

NBA'de sezona kötü başlayan Batı Konferansı takımlarından Golden State Warriors'ta yıldız basketbolcu Stephen Curry şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Phoenix Suns ile oynanan müsabakanın 3. periyodunda yaşanan bir pozisyonda sol elinin üzerine düşen Curry'nin sağlık durumu ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Elinde ve bileğinde kırık meydana gelen Curry'nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklandı.

31 yaşındaki basketbolcu Warriors ile 3 şampiyonluk yaşamıştı.

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Golden State Warriors’ta Stephen Curry 3 ay yok
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