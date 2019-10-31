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'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...

Amerikan Basketbol Ligi'nde () uzun yıllar unutulmayacak bir gece yaşandı... - maçı normal sürede tamamlanmasına karşın toplam 317 sayı atıldı. James Harden'ın istatistiği göz kamaştırdı... Golden State Warriors-Phoenix Suns maçında ünlü yıldızın eli ve bileği kırıldı... Philadelphia 76ers ile arasındaki karşılaşmada ise kavga çıktı!

AA Spor
Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 12:21
NBA'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...

'e 11 maçla devam edildi.

NBA'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...

'ın 'ı ağırladığı mücadelede, normal sürede tamamlanmasına karşın toplam 317 sayı atıldı.

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NBA'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...

Rockets, James Harden'ın 59 sayı ve 9 asistlik performansının da yardımıyla sahadan 159-158 galip ayrıldı.

NBA'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...

Harden böylece kariyerinde 19. kez 50 sayı barajını geçti.

NBA'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...

17 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yapan Russell Westbrook ve 21 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Clint Capela, galibiyette önemli rol oynadı.

NBA'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...

Wizards'ta ise Bradley Beal'ın 46 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...

FURKAN, KAVGA ÇIKAN MAÇTA 17 SAYI ATTI

İlk 3 karşılaşmalarından galip ayrılan Philadelphia 76ers ile Minnesota Timberwolves arasındaki mücadelede gergin anlar yaşandı.

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