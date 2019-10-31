NBA'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...
NBA'de tarihi gece! Kavga, kırık ve çılgın istatistikler...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzun yıllar unutulmayacak bir gece yaşandı... Washington Wizards - Houston Rockets maçı normal sürede tamamlanmasına karşın toplam 317 sayı atıldı. James Harden'ın istatistiği göz kamaştırdı... Golden State Warriors-Phoenix Suns maçında ünlü yıldızın eli ve bileği kırıldı... Philadelphia 76ers ile Minnesota Timberwolves arasındaki karşılaşmada ise kavga çıktı!